Kieler festigen Platz zwei mit 4:0-Sieg gegen Kaiserslautern

Seit der 12. Minute in Überzahl und gewann 4:0 (3:0). Die Kieler festigen Platz zwei, der Aufstieg rückt immer näher. Die formschwachen Teams Beide Mannschaften standen vor der Partie unter Druck: Der HSV wollte zurück auf Rang drei, bei Kaiserslautern löste Abstiegsangst die Pokaleuphorie ab. Hamburg war zu Beginn das dominantere Team, lud die Gäste allerdings durch Fehler im Spielaufbau zu Chancen ein (8. Minute/11./27.). Für den HSV traf László Bénes erst den Pfosten (32.

) – und durfte zwei Minuten später jubeln. Ransford-Yeboah Königsdörffers Abschluss landet leicht abgefälscht im Lauf von Bénes, der in den Fünfmeterraum gestartet war und aus kurzer Distanz durch die Beine des Torhüters traf (34.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verlor der HSV einmal mehr den Ball an der Mittellinie, Aaron Opoku flankte flach zu Ragnar Ache, der den Ball am zweiten Pfosten über die Linie drückte (45.+1

Kieler Platz Zwei Aufstieg HSV Kaiserslautern

