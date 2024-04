Kielce sichert sich Viertelfinale der Machineseeker EHF Champions League

Mit einem 33:25 im Hinspiel in Dänemark bei GOG hatte Kielce die Tür zum Viertelfinale der Machineseeker EHF Champions League im Handball bereits weit aufgestoßen, im heutigen Rückspiel in eigener Halle geriet das Weiterkommen dann nicht mehr in Gefahr. Mit dem 32:28 (16:12) machte der polnische Meister das Viertelfinale gegen den SC Magdeburg perfekt.

Kielce ging als Favorit in das Duell mit GOG und unterstrich diese Rolle bereits im Hinspiel in Dänemark - mit einer Siebenerserie stellten der polnische Meister auf 10:3 und steuerte in der Folge auch dank vierzehn Paraden von Andreas Wolff und neun Treffern von Alex Dujshebaev über ein 18:10 zur Pause zum 33:25-Erfolg. Das Team von Talant Dujshebaev nahm so ein Polster von acht Toren mit in das Rückspiel in eigener Halle - ein komfortabler Vorsprun

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



kicker_BL / 🏆 117. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Handball WM | HBL | EHF Champions LeagueAlle News, Liveticker, Ergebnisse & Tabellen zur Handball-Weltmeisterschaft, HBL und Euroleague. Aktuelle Meldungen, Interviews und Videos

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Rakow Tschenstochau 0:2 | 2. SpieltagSchema zum Spiel Korona Kielce - Rakow Tschenstochau

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

TSV Hannover-Burgdorf scheidet aus der EHF European League ausDie TSV Hannover-Burgdorf ist als erstes deutsches Team in der EHF European League ausgeschieden. Trotz Hinspiel-Polster zogen die Recken beim schwedischen Topteam IK Sävehof deutlich den Kürzeren.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Playoffs im Eishockey: DEL-Viertelfinale startet mit einem echten KlassikerIm März und April finden in der DEL die Playoffs 2024 statt. Hier gibt es alle Infos zum Eishockey-Showdown

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Playoffs im Eishockey: DEL-Viertelfinale startet mit einem echten KlassikerIm März und April finden in der DEL die Playoffs 2024 statt. Hier gibt es alle Infos zum Eishockey-Showdown

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Playoffs im Eishockey: DEL-Viertelfinale startet mit einem echten KlassikerIm März und April finden in der DEL die Playoffs 2024 statt. Hier gibt es alle Infos zum Eishockey-Showdown

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »