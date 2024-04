Kiefer Racing tritt mit vier jungen Rennfahrern in der Junioren-WM an

Kevin Orgis, Sasha de Vits, Tim Georgi und Leon Orgis treten für Kiefer Racing anDer traditionsreiche deutsche Rennstall Kiefer Racing widmet sich auch in diesem Jahr mit vier jungen Rennfahrer n wieder mit voller Hingebung der Nachwuchsarbeit . An diesem Wochenende beginnt die Junioren-WM in Portugal.Neben dem Hauptgeschäft mit dem Schweizer Dominique Aegerter in der Moto2-Weltmeisterschaft bleibt auch die Nachwuchsarbeit nach wie vor ein großes Anliegen von Kiefer Racing .

Das Team von Kiefer Racing in der Junioren-WM besteht aus zwei Mannschaften. Während Tim Georgi und Sasha de Vits jeweils mit einer KTM RC250GP antreten, gehen die Brüder Kevin und Leon Orgis unter der Leitung ihres Vaters René mit Rennmaschinen von Honda auf Punktejagd. Die KTM-Truppe wird von Jan Luyten angeführt. Der Belgier gehört bei Kiefer Racing längst zum Inventar.

Kiefer Racing Rennstall Junioren-WM Nachwuchsarbeit Rennfahrer

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jochen Kiefer: «Junioren-WM öffnete die Augen»Jochen Kiefer, Teammitbesitzer und Technischer Direktor von Kiefer Racing, zieht im Interview Bilanz über die Gaststarts von Tim Georgi und Dirk Geiger bei den letzten Rennen der «Moto3 Junior World Championship».

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Kiefer Racing: 2016 mit drei Fahrern in der IDM Moto3Kiefer Racing kehrt zu den Ursprüngen zurück. Dirk Geiger und Leon und Kevin Orgis werden 2016 auf Honda für Kiefer die IDM Moto3 Standardklasse bestreiten.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Kiefer Racing: Viel vergebliche Arbeit beim Set-upToni Finsterbusch und Florian Alt rückten in Silverstone im ersten Training mit einer Fahrwerksabstimmung aus, die sich als Flop herausstellte.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Organisations-Marathon beim Kiefer Racing TeamAm gestrigen Montag trommelte Teambesitzer Jochen Kiefer in Deutschland seine Moto2-Mannschaft für 2018 zusammen. Es wurden sämtliche Details fixiert.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Federico Fuligni ersetzt Danny Kent bei Kiefer RacingDer 21-jährige Italiener Federico Fuligni aus Bologna wird beim «Gran Premio de Espana» in Jerez statt Danny Kent für das deutsche Moto2-Team Kiefer Racing antreten. Das Team übt deutliche Kritik an Kent.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Kiefer Racing: Erste WM-Punkte in Indy?Toni Finsterbusch und Florian Alt nehmen in den USA die zweite Hälfte der Moto3-Saison in Angriff.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »