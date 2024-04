Kiefer Racing hofft auf Punkte in Assen

In Assen kennen sich die Kalex-KTM-Piloten Toni Finsterbusch und Florian Alt bestens aus. Gibt es für Kiefer Racing die ersten Punkte 2013? Das Rennen am Wochenende in Assen ist für die beiden Fahrer von Kiefer Racing ein kleines Heimspiel . Beim siebten Lauf zur Moto3-WM kennen sich Toni Finsterbusch und Florian Alt hervorragend aus. Beide haben dort in den Nachwuchsklassen schon Erfolge gefeiert.

Knapp drei Wochen vor dem echten Heim-GP auf dem Sachsenring möchte sich das Kiefer-Duo von seiner besten Seite zeigen. Finsterbusch hat in Assen schon in der IDM Rennen gewonnen und Alt ist nach seiner Verletzung auf dem Weg der Besserung. Er hatte seit dem gescheiterten Comeback beim Barcelona-GP die strikte Schonung seines Armes verordnet bekommen. Finsterbusch sagt: «Assen kenne ich sehr gut. Hier habe ich schon bei der deutschen Meisterschaft gewonnen und halte in der IDM auch den Rundenrekor

Kiefer Racing Assen Moto3-WM Punkte Rennen Heimspiel Toni Finsterbusch Florian Alt

