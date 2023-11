Kia bringt mit dem EV9 sein zweites 800-Volt-Modell auf den Markt

Vom Billig-Kleinwagen zum siebensitzigen Premium-SUV in 30 Jahren: Mit dem EV9 bringt Kia sein zweites 800-Volt-Modell auf den Markt und wagt sich in neue Sphären für die koreanische Marke vor. Die erste Ausfahrt von Robin Engelhardt zeigt, dass Kia bei der Entwicklung des EV9 sehr viel richtig gemacht hat.Die 800-Volt-Architektur, das war vor nicht allzu langer Zeit die technologische Speerspitze der Elektromobilität, verfügbar nur in den Highend-Fahrzeugen von Porsche und Audi.

Dieser Nimbus hielt aber nicht lange, denn schon wenig später brachte die Hyundai Motor Group (mit ihren Töchtern Kia und Genesis) diese Technik hinab in deutlich günstigere Segmente. Der EV9 ist nach dem EV6 Kias zweites Fahrzeug auf Basis der „Electric Global Modular Plattform“ (e-GMP) – und das erste Modell überhaupt, das ultraschnelles Laden und sieben Sitzplätze unter einen Hut bringt. Der Wagen, der von außen recht wuchtig und grob daherkommt, erweist sich bei unserer Testfahrt als hervorragender Oberklasse-Familienwage





ElectriveNet » / 🏆 13. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

800-Volt-System bietet stärkere LeistungUS-Elektroautobauer Tesla setzt bei seinen E-Autos - wie viele andere Autobauer bei zahlreichen ihrer E-Modellen auch - bisher auf eine Systemspannung von 400 bis 500 Volt. Doch inzwischen finden sich vermehrt auch Elektroautos mit einem höheren Spannungsniveau. Vorteil der höheren Spannung: Sie bringt eine höhere Leistung, da die elektrische Leistung das Produkt aus Spannung und Stromstärke ist. Erhöht man also einen der beiden Werte nimmt die Leistung zu. Ein Schnellladevergleich für Elektroautos des ADAC zeigt, dass das 800-Volt-System Vorteile beim Laden hat - auch wenn manche Modelle mit nur 400 Volt Systemspannung ebenfalls höchste Ladeleistungen erzielen. Das schnelle Laden erlaubt wiederum kurze Stopps und ein schnelleres Reisetempo und könnte Autofahrern einige Bedenken zur Ladezeit und Reichweite nehmen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Tata will 800-Volt-Plattform von JLR nutzenLeitmedium der Elektromobilität

Herkunft: ElectriveNet - 🏆 13. / 71 Weiterlesen »

Tata will 800-Volt-Plattform von JLR nutzenDer indische Autobauer Tata wird die 800-Volt-Plattform Electrified Modular Architecture (EMA) von JLR für seine künftigen Elektroautos der Avinya-Serie nutzen. Eine entsprechende Vereinbarung haben Tata

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Renault und Valeo entwickeln Elektromotor für 800 VoltRenault und Valeo arbeiten zusammen an einem neuen Elektromotor, der für 800 Volt Spannung ausgelegt ist. Der Motor mit der Bezeichnung E7A soll bis zu 200 kW leisten und 2027 auf den Markt kommen. Er verkürzt die Ladezeiten der Batterien und ist 30 Prozent kompakter als bisherige Modelle.

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Autogramm: Kia EV9: Der bessere BulliKias EV9 ist ein kolossales SUV – der Wagen bietet so viel Raumkomfort, dass auch VWs elektrischer Bulli ID.Buzz dagegen abfällt. Leider verlangen die Koreaner einen happigen Preis.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Kia EV9* gewinnt 'Goldenes Lenkrad'Frankfurt (ots) - - Der siebensitzige Elektro-SUV, jüngst zum 'German Luxury Car of the Year 2024' gewählt, siegt in der Kategorie 'Familienautos'- Zweiter 'Lenkrad'-Triumph in Folge für einen Kia-Stromer:

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »