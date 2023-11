KI-Verordnung: Nachhaltigkeitsindex für Künstliche Intelligenz gefordert

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als digitale Schlüsseltechnik für schier alle Lebensbereiche. Der immense Ressourcen- und Energieverbrauch einschlägiger Systeme wie ChatGPT mit massiven negativen Folgen etwa für Umwelt und Klimaschutz wird aber größtenteils vernachlässigt, monieren Forscher des Projekts SustAIn.

Die von den EU-Gesetzgebungsgremien derzeit in einem stockenden Prozess verhandelte KI-Verordnung sollte ihnen zufolge erste europaweit geltende Pflichten bringen, KI-Produkte nachhaltiger zu gestalten. DasForschungsinitiative haben die zivilgesellschaftliche Organisation AlgorithmWatch, das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und das DAI-Labor der TU Berlin an einem Nachhaltigkeitsindex für KI gearbeitet. Dabei geht es vor allem darum, wie die Folgen von KI-Systemen für das Klima und die Umwelt gemessen und transparent gemacht werden können. So sollen etwa Organisationen, die selbst KI entwickeln oder sie extern einkaufen, mit einem digitalen Werkzeug für Selbsteinschätzungen ihre einschlägigen Systeme auf den Nachhaltigkeitsprüfstand stellen können





heiseonline » / 🏆 11. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Künstliche Intelligenz: Künstliche Intelligenz: Staaten wollen besser kooperierenMilton Keynes - Bei einem ersten internationalen Gipfeltreffen zur Sicherheit von Künstlicher Intelligenz haben Staaten Wege zu einer besseren

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Yoshua Bengio im Interview: 'Künstliche Intelligenz kann Demokratien ins Wanken bringen'Yoshua Bengio gilt als einer der Erfinder der Künstlichen Intelligenz. Auf dem ersten KI-Sicherheitsgipfel in Bletchley Park sprach er mit dem stern über ...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Künstliche Intelligenz: Staaten wollen besser kooperierenKünstliche Intelligenz wird die Welt der Zukunft prägen, wie Bundeswirtschaftsminister Habeck sagt. Die große Frage ist: Wie genau? Es gibt Risiken. Deutschland betont die Chancen der Technologie.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Künstliche Intelligenz: Staaten wollen besser kooperierenKünstliche Intelligenz wird die Welt der Zukunft prägen, sagt Bundeswirtschaftsminister Habeck. Die große Frage ist: Wie genau? Es gibt Risiken. Deutschland betont die Chancen der Technologie.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Künstliche Intelligenz: Staaten wollen besser kooperierenKünstliche Intelligenz wird die Welt der Zukunft prägen, wie Bundeswirtschaftsminister Habeck sagt. Die große Frage ist: Wie genau? Es gibt Risiken. Deutschland betont die Chancen der Technologie.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Wie Kinder Künstliche Intelligenz verstehen lernen: Diese Ausrüstung müssen Schulen habenChatGPT im Deutsch-Unterricht- Merkt's der Lehrer?

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »