Pentavere hat die branchenweit erste von Experten begutachtete (peer-reviewed) Arbeit veröffentlicht, in der KI und große Sprachmodelle (oder large language models="LLMs") zur Identifizierung von Patienten mit seltenem Lungenkrebs eingesetzt werden. Zu den Anwendungsmöglichkeiten in der Branche gehören die Generierung von Real World Evidence , die Identifizierung von Bereichen mit ungedecktem klinischen Bedarf und die Optimierung von Krebstherapien und Behandlungswegen.

Pentavere ist ein KI-basiertes Unternehmen für die Identifizierung von Patienten, und dieses validierte Beispiel für die Identifizierung von Krebspatienten mithilfe von LLMs zu Präventionszwecken reiht HEALWELL in eine exklusive Gruppe von Unternehmen weltweit ein, die über derartige Fähigkeiten verfügen. Toronto, ON, 4. April 2024 / IRW-Press / - HEALWELL AI In

