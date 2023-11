KI-Revolution im Gesundheitswesen: Krankenhäuser setzen vermehrt auf KI-Tools

Gibt es künftig noch Krankenhäuser, die keine KI-Tools nutzen? Sebastian Polag findet die Vorstellung absurd: „Wir stehen im Gesundheitswesen vor einer KI-Revolution“, sagte der IT-Vorstand des Agaplesion-Konzerns Anfang Oktober beim diesjährigen Meeting am Meer in Heiligendamm.

Bei Agaplesion habe die Zukunft schon begonnen: In Kooperation mit IBM nutze der Konzern die KI Watson X für Risikoabschätzungen: „Wir können mit 98 Prozent Wahrscheinlichkeit einen MDK-Fall vorhersagen, und wir berechnen die Wahrscheinlichkeit einer stationären Wiederaufnahme in Abhängigkeit vom Entlassungstag.“Risikoabschätzung ist ein KI-Großthema im stationären Bereich. Ein zweites ist Patientensteuerung. Hier will das Klinikum Fulda Erfahrungen sammeln, wie Vorstandssprecher Dr. Thomas Menzel berichtete. Die Hessen kooperieren dazu mit dem Unternehmen Mediqon, das eine KI-basierte Software für intersektorale Patientenpfade entwickelt hat.Intersektorale PatientenpfadeDie Software soll künftig das elektive Patientenmanagement des Klinikums Fulda unterstütze





