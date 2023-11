KI-Modelle und afrikanische Sprachen: Die Herausforderungen der Spracherkennung

In einem Co-Working Space im Rosebank-Viertel von Johannesburg öffnete die Informatikerin Jade Abbott ein neues Fenster auf ihrem Computer und forderte ChatGPT auf, in isiZulu von eins bis zehn zu zählen. Das ist die Sprache, die von mehr als zehn Millionen Menschen in ihrer Heimat Südafrika gesprochen wird. Die Ergebnisse waren 'gemischt und lustig', berichtet Abbott. Dann tippte sie ein paar Sätze in isiZulu ein und bat den Chatbot, sie ins Englische zu übersetzen.

Auch diesmal waren die Antworten nicht einmal annähernd richtig. Obwohl es Bemühungen gibt, bestimmte Sprachen in KI-Modelle einzubeziehen, selbst wenn nur wenige Daten für das Training zur Verfügung stehen, zeigen diese Ergebnisse für Abbott, dass die Technologie 'unsere Sprachen noch immer nicht wirklich erfasst'. Ihre Erfahrung spiegelt die Situation von Afrikanern wider, die kein Englisch sprechen. Viele Sprachmodelle wie ChatGPT sind für Sprachen mit einer geringeren Anzahl von Sprechern, insbesondere für afrikanische Sprachen, nicht gut geeignet





