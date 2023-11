KI könnte es schwerer machen, gefälschte Bewertungen zu erkennen

Amazon, Google und Co. kommen mit dem Löschen von falschen Bewertungen nicht hinterher. Die Fake-Fabriken verstecken sich im Ausland, Gerichte kommen kaum an sie heran. KI könnte es bald noch schwerer machen, gefälschte Rezensionen zu erkennen. Wer verreisen möchte, ein gutes Restaurant sucht oder einfach nur etwas kaufen will, vertraut oft den Erfahrungen von anderen Menschen.

Etwa zwei von drei Kunden richten sich nach Bewertungen auf Online-Portalen oder persönlichen Empfehlungen, geht aus dem Leuchten neben dem Produkt fünf von fünf Sternen, haben wir direkt einen guten Eindruck. Authentische Erfahrungen anderer Kunden beeinflussen, ob wir kaufen oder nicht.Verbraucherschützer warnen aber davor, Online-Bewertungen blind zu vertrauen. Ein Drittel oder mehr sind manipuliert. Und längst nicht alle Fake-Bewertungen werden gefunden: "Google und Amazon haben in den vergangenen Jahren Hunderte Millionen gefälschter Bewertungen von ihren Webseiten entfernt. Die Dunkelziffer wird ein Vielfaches höher sei





