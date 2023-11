KI-Genie Sam Altman von OpenAi gefeuert

Schlechte Nachricht für KI-Genie Sam Altman: Sein Ex-Arbeitgeber OpenAi hat den 38 Jährigen am Freitag überraschend gefeuert. Grund: „Der Verwaltungsrat hat kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterhin zu führen“, hieß es in einem offiziellen Statement des Microsoft-Kooperationspartners. Das Bundeskartellamt hat indes grünes Licht für die Zusammenarbeit beider US-Firmen gegeben.angebliche Unaufrichtigkeit gegenüber dem Verwaltungsrat.

Altman, Mitgründer und eine zentrale Figur von OpenAI, wurde kurz nach seinem Auftritt beim Apec-Gipfel von seinen Pflichten entbunden. Über die genauen Hintergründe der Entlassung wurde bisher nichts bekannt, auch Altman selbst hat sich bisher nicht öffentlich geäußert, deutete aber eine spätere Stellungnahme an. Als Reaktion auf Altmans Rauswurf gab auch OpenAi-Präsident Greg Brockman seinen Rücktritt bekannt. Auf der Social-Media-Plattform X teilte Brockman mit: „Aufgrund der heutigen Neuigkeiten kündige ich.“Im Netz kursieren derzeit verschiedene Gerüchte rund um das Ausscheiden von Altman bei OpenA





