KI-Fail bei Microsoft: Geschmacklose Umfrage sorgt für Empörung

Auch auf Microsoft Start wurde der Bericht geteilt. Soweit so unspektakulär – das Portal hat Lizenzen für die Artikel. Sie werden durch die Bemerkung"Insights from AI" kenntlich gemacht. So auch eine geschmacklose Umfrage neben dem"The Guardian"-Bericht, in der die KI fragte:

Zu der Frage,"Was glauben Sie, ist der Grund für den Tod der Frau?", gab es drei Antwort-Möglichkeiten. Leser:innen konnten zwischen Suizid, Mord und Unfall wählen. Sie brachten die unangemessene Aktion mit"The Guardian" in Verbindung und beschwerten sich. Die britische Zeitung ließ das nicht auf sich sitzen. Die CEO der"Guardian Media Group", Anna Bateson, wandte sich mit einem Brief an den Microsoft Vize-Präsidenten Brad Smith.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DERSPIEGEL: Roboter-Journalismus: Microsoft-KI platziert geschmacklose Umfrage neben Artikel über TodesfallDer »Guardian« berichtete über den Tod einer jungen Frau, der Text erschien auch im News-Angebot von Microsoft. Direkt daneben: eine KI-generierte Abstimmung zur Todesursache. Die Zeitung ist empört, Microsoft blamiert.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen ⮕

DERSPIEGEL: Roboter-Journalismus: Microsoft-KI platziert geschmacklose Umfrage neben Artikel über TodesfallDer »Guardian« berichtete über den Tod einer jungen Frau, der Text erschien auch im News-Angebot von Microsoft. Direkt daneben: eine KI-generierte Abstimmung zur Todesursache. Die Zeitung ist empört, Microsoft blamiert.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: Umfrage: Skepsis gegenüber deutschen Energiewende-Zielen wächstEine Umfrage zeigt, dass immer mehr Menschen Zweifel haben, ob Deutschland seine Energiewende-Ziele erreichen kann. 77 Prozent der Befragten glauben nicht daran, dass bis 2030 mindestens 80 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden können.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

MZ_DE: Umfrage: Zweifel an Deutschlands Energiewende-Zielen nehmen zuEine neue Umfrage zeigt, dass immer mehr Menschen Zweifel daran haben, dass Deutschland seine selbstgesteckten Energiewende-Ziele erreichen wird. Laut der Umfrage glauben 77 Prozent der Befragten nicht daran, dass bis 2030 mindestens 80 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden können.

Herkunft: mz_de | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Umfrage: 77 Prozent zweifeln an Erreichung der Energiewende-ZieleStuttgart - Immer mehr Menschen hegen laut einer neuen Umfrage Zweifel, dass Deutschland seine selbstgesteckten Energiewende-Ziele erreichen wird. 77

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Umfrage: Deutsche zweifeln an Ausbauzielen für erneuerbare EnergienEine Umfrage zeigt, dass immer mehr Menschen in Deutschland die Ausbauziele für erneuerbare Energien bezweifeln. Der Umstieg auf erneuerbare Energien wird ohne das Vertrauen der Bevölkerung schwierig sein.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕