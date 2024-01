KI-Aktien 2023 stark gestiegen

Wie stark sich KI-Aktien in diesem Jahr entwickelt haben, lässt sich beispielhaft an großen Branchenvertretern ablesen: Der Chiphersteller NVIDIA verteuerte sich seit Jahresstart um rund 195 Prozent, für die Microsoft-Aktie, die stark von ihrem OpenAI-Investment profitieren konnte, ging es seit Januar etwa 54 Prozent nach oben, Amazon hat Anleger mit einem Kursplus von gut 78 Prozent beglückt.

Jim Cramer sieht KI-Epizentrum in SeattleDass das Ende der Fahnenstange damit bereits erreicht ist, glaubt der ehemalige Hedgefondsmanager Jim Cramer aber nicht. In seiner Sendung 'Mad Money' bei CNBC nahm der Marktexperte KI-Titel unter die Lupe und kam zu einer optimistischen Einschätzung. Das Epizentrum von KI liege in Seattle, so Cramer mit Blick auf die Firmensitze von Amazon und Microsoft





