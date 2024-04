Kevin Trapp trägt Europaflaggen-Binde als Kapitän

Weil Sebastian Rode (33) verletzt ist, trägt für Eintracht Frankfurt Kevin Trapp (33) aktuell die Kapitänsbinde am Arm. Normalerweise ist diese ganz schlicht in Weiß gehalten, mit einem großen C für „Captain“ in der Mitte. Der Torwart wird Eintracht die restlichen sieben Saison-Spiele mit einer Europaflaggen-Binde aufs Feld führen. Mit dieser Anpassung wollen die Frankfurter ausdrücklich auf die anstehende Europawahl (6. bis 9. Juni 2024) hinweisen und die eigenen Fans anregen, wählen zu gehen.