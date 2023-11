Kevin Strijbos: Sturz, Verletzung, Karriereende?

Eines seiner schlechteren erwischte der 34-Jährige beim Saisonfinale in Shanghai: Als Neunter im Qualifying-Race stürzte Strijbos im ersten Hauptrennen und musste auf den zweiten Lauf verzichten. Als abgeschlagener 22. beendet der Yamaha-Pilot seine vielleicht letzte WM-Saison.

«Es war ein heftiger Crash», stöhnte Strijbos. «Mein Start war gut und ich lag etwa auf Platz 7, umso ärgerlicher war der Unfall. Beinahe wäre ich Paulin in den Rücken gesprungen, glücklicherweise habe ich nur sein Motorrad erwischt. Ich habe mir die Schulter verletzt und konnte im zweiten Rennen nicht starten. »

«Der letzte GP 2019 – vielleicht der letzte GP meiner Karriere – verlief nicht wie geplant. Es ist traurig, aber es ist wie es ist. Wir werden sehen, was in Zukunft passieren wird. Ich bin immer noch motiviert, ein Team zu finden ist aber schwer. Wenn es mein letzter GP war, dann möchte ich allen danken, die mir über die Jahre geholfen haben, Fans, Teams, Sponsoren, Freunde, Familie...

Einen besonderen Auftritt hat Strijbos aber noch vor sich. Beim Motocross der Nationen in Assen wurde er noch einmal für das belgische Team in der Open-Kategorie nominiert.

