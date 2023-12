Kevin Spacey und Till Lindemann: #MeToo-Fälle und die Gerichte

Kevin Spacey: vor Gericht rehabilitiert, die Ermittlungen gegen Till Lindemann: eingestellt. Können wir diese #MeToo-Fälle damit zu den Akten legen? Nein, findet unsere Autorin.sie vor Gericht gezerrt und verurteilt bekommen hat. Im Juli endete einer der prominentesten Fälle: 2017 hatten mehrere junge Männer Kevin Spacey vorgeworfen, er habe sie gegen ihren Willen berührt, bedrängt oder sogar vergewaltigt. Im Strafprozess in LondonEin schlechtes Jahr. Könnte man sagen.

die #MeToo-Bewegung entstand. In der öffentlichen Wahrnehmung sind nur die knalligen Namen hängen geblieben: Jener von Weinstein, der zu fast 40 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er nachweislich mehrere Frauen vergewaltigt hat. Oder der Regisseur Dieter Wedel, dem zwar viel vorgeworfen, am Ende aber nichts bewiesen wurde, weil er starb, bevor es zum Prozess kam. Inzwischen wird #MeToo von vielen als eine Sache der Gerichte gesehen. Dann heißt es oft: Wenn da Straftaten begangen wurden, dann werden das die Ermittlungen schon kläre





