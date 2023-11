Kevin Schwantz will 8-h-Rennen Suzuka gewinnen!

Kevin Schwantz gewann 25 Halbliter-WM-Rennen und 1993 die 500er-WM. «Wir kennen alle drei die Piste in Suzuka sehr gut», freut sich Kevin. «Wir bilden ein Dream Team. Ich denke, wir haben eine grosse Siegchance. Ich habe wiederholt bedauert, dass ich die Eight Hours nie gewonnen habe. Jetzt möchte ich eine neue Seite in meiner Rennkarriere aufschlagen und bei diesem WM-Lauf einen Sieg erringen.

«Obwohl ich schon lange mit dem Rennfahren aufgehört habe, bin ich in den USA mit meiner Riding School fast dauernd im Sattel», versichert Schwantz. «Das wird also kein Problem darstellen. Ich kann es kaum erwarten.»​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt. Die FIA hatte keine andere Wahl als die Disqualifikation, aber es muss sich etwas ändern.

