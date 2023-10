Kevelaer: Zwei Verletzte bei schwerem Unfall auf B9

sind am Freitagmittag zwei Menschen so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die beiden Insassen eines Autos waren mit ihrem Wagen von hinten auf einen Lkw aufgefahren. Am Steuer des Autos saß ein 87 Jahre alter Mann aus Düsseldorf, auf dem Beifahrersitz eine 83-jährige Düsseldorferin. Der Fahrer des Lastwagens, ein 38 Jahre alter Mann aus Bochholt, blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.05 Uhr im Kreuzungsbereich der Kölner Straße (B9) mit der Weller Landstraße (L491). Der Lastwagen bog gerade von der Weller Landstraße nach links auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Kevelaer ab, als der aus Geldern kommende, ebenfalls in Richtung Kevelaer fahrende Pkw, von hinten auf den Lastwagen auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand dabei erheblicher Sachschaden.

Während die Rettungskräfte sich um die beiden Insassen des Autos kümmerten und sie ins Krankenhaus einlieferten, sperrte die Polizei die Bundesstraße zwischen dem Europa-Kreisverkehr und der Gelderner Straße komplett ab. Sofort bildeten sich im Freitags-Berufsverkehr längere Staus in beiden Fahrtrichtungen. Die B9 blieb für rund anderthalb Stunden gesperrt, erst gegen 14.30 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben. headtopics.com

An der Unfallstelle regelt eine Ampel den Verkehr. „Ob ein Lichtzeichen nicht funktioniert hat oder welcher Fahrer gegebenenfalls die Vorfahrt des anderen nicht beachtet hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar und nun Gegenstand unserer Ermittlungen“, sagte Polizeisprecher Philipp Pütz.

