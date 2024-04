Kesha ändert die Lyrics ihres Hits 'Tik Tok' während des Coachella-Festivals

Macht Kesha etwa P. Diddy mit dieser Aktion eine klare Ansage? Während des diesjährigen Coachella -Festivals textet die Sängerin kurzerhand die Lyrics ihres Mega-Hits ' Tik Tok ' um. Aus den berühmten Zeilen: 'Wache morgens auf und fühle mich wie P. Diddy ' macht sie kurzen Prozess und singt stattdessen: 'Wache morgens auf wie scheiß P.

Im Februar dieses Jahres folgte laut TMZ eine weitere Klage wegen angeblicher sexueller Belästigung gegen den 'I'll Be Missing You'-Interpreten. Der Rapper Lil Rod soll dem US-Amerikaner vorwerfen, dass er ihn unsittlich berührt habe. Bisher dementiert Diddy die heftigen Anschuldigungen vehement. Bis zum Sommer des vergangenen Jahres befand sich Kesha ebenfalls in einem langjährigen Rechtsstreit.

Kesha Coachella Tik Tok P. Diddy Lyrics Auftritt Änderung Schlagzeilen Sexuelle Übergriffe Anschuldigungen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



promiflash / 🏆 112. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tik-Tok-Trend: Anti-Aging-Serum von The Ordinary kombinierenEin Anti-Aging-Serum kann dazu beitragen, Falten zu reduzieren. Noch mehr verspricht ein Tik-Tok-Trend. Influencerinnen empfehlen, zwei Seren von The Ordinary zu kombinieren.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Aktuelle Textänderung beim Coachella-FestivalDie Sängerin und Schauspielerin Reneé Rapp (r.) begrüßte die Kollegin Kesha auf der Bühne. Gemeinsam sangen sie deren größten Hit »Tik Tok«. Doch während der 2009 noch mit den Worten »Wake up in the mornin' feelin' like P Diddy« einsetzte, änderte Kesha den Text nun zu »Fuck P. Diddy« – . Gegen Sean Combs alias P. Diddy laufen mehrere Gerichtsverfahren, im Raum stehen Vorwürfe wie Gruppenvergewaltigung und Sexhandel.Das Festival auf dem Gelände des Empire Polo Clubs im Coachella-Tal fand in diesem Jahr zum 23. Mal statt.entschuldigte sie sich bei ihren Fans. Sie schrieb: »Ich habe Monate damit verbracht, Musik und Visuals vorzubereiten, und bin zugegebenermaßen gerade nicht in der besten Stimmung.« Die Musikerin, die mit Tesla-Gründer Elon Musk Kinder hat, erklärte in dem Post ausführlich das »Klangchaos« und gelobte Besserung bis zur zweiten Show bei dem Festival am kommenden Wochenende

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Gut gealterte Stars rocken die Donau-ArenaZahlreiche Musiklegenden präsentierten bei „Rock meets Classic“ ihre Hits in neuem Gewand

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Taylor Swift: Musik zurück auf Tiktok – Grund bleibt unklarDie Hits des Popstars sind wieder auf der Social-Media-Plattform verfügbar.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

„Nobody 2“: Start, Handlung und Cast – alle Infos zur Fortsetzung des Action-HitsNach einiger Zeit der Stille gibt es nun vom Produzenten ein vielversprechendes Update zu „Nobody 2“...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Spiele-Sale bei Amazon: Hits aus 2023 und 2024 jetzt günstig für PS5, Xbox & Switch abstaubenAmazon hat einen Ubisoft-Sale mit den aktuellsten Spielen des Publishers für PS5, PS4, Xbox und Switch gestartet. Von Assassin’s Creed Mirage bis...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »