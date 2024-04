Kenfo-Chefin Anja Mikus soll Generationenkapital für gesetzliche Rente mehren

Ihre Aufgabe ist auch politisch. Kenfo -Chefin Anja Mikus soll nicht nur das Generationenkapital für die gesetzliche Rente mehren, sondern auch die Kritiker der Kapitaldeckung überzeugen. Anja Mikus stieg beruflich in der Fondsbranche auf: Erst im Konzern der Allianz, dann bei Union Investment, später bei Arabesque. Heute führt sie den deutschen Staatsfonds Kenfo . Anja Mikus stieg beruflich in der Fondsbranche auf: Erst im Konzern der Allianz, dann bei Union Investment, später bei Arabesque.

Heute führt sie den deutschen Staatsfonds Kenfo. Andere Länder haben damit schon vor Jahrzehnten begonnen und ernten heute die Früchte: aus der Kapitaldeckung der staatlichen Altersvorsorge. Nun wird auch Deutschland mit dem „Generationenkapital“ die Kapitaldeckung in die gesetzliche Rentenversicherung einführen. Bis 2036 soll das Generationenkapital auf 200 Mrd. Euro wachsen, eingezahlt in Jahrestranchen von durchschnittlich 10 Mrd. Euro

