Kelly Holt erhält Bestnote bei ' Let's Dance ' - Zarrella scheidet aus. Stefano Zarrella , Food-Creator, und Mariia Maksina, Profitänzerin, tanzen bei « Let's Dance ». Zarrella scheidet nach dem heutigen Abend aus. Nach dem Tanzverbot zu Karfreitag spielt bei 'Let’s Dance' wieder die Musik. Die neueste Folge war voll von Lob und Punkten. Nur für einen hat es nicht gereicht.

Kelly Holt hat sich mit einem eindrucksvoll getanzten Tango zu einer Instrumentalversion von Metallicas 'Nothing Else Matters' in der 17. Staffel von 'Let's Dance' bewiesen und zum ersten Mal die volle Punktzahl der Jury erhalten. Der 22-Jährige und Profitänzerin Malika Dzumaev erhielten 30 von 30 Punkten. Influencer Stefano Zarrella hingegen schied bei der RTL-Tanzshow aus. Der 33-jährige Food Creator schnitt bei der Kombination aus Jury- und Publikumswertung am schlechtesten ab. Trotzdem hatte er viel Spaß an dem Format, sagte der jüngere Bruder des Musikers und Moderators Giovanni Zarrella. 'Wir entwickeln uns jede Woche weiter.

