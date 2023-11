Keine oder ungenügende Abgrenzung zur Hamas? Nach dem Terrorangriff auf Israel fühlen sich manche Muslime in Deutschland einem Generalverdacht ausgesetzt. Von Jan Koch und Carolyn Wißing, WDR Es ist nicht leicht, deutsche Muslime zu finden, die über den aktuellen Krieg in Nahost und die Debatte dazu in Deutschland sprechen wollen. Viele berichten von Angst und Sorgen, davon, nach öffentlichen Äußerungen im Kreuzfeuer zu stehen.

Nicht weil sie sich nicht genügend und ausreichend von Hamas-Terroristen und den Gräueltaten des 7. Oktober distanzieren, sondern weil sie befürchten, dass ihre Aussagen aus dem Kontext gerissen werden, dass sie für ein zu hohes Empathiegefühl für getötete Menschen in Gaza verurteilt werden. Viele Interviewpartner sagen nach einer ersten Zusage wieder ab. Drei wollen aber doch von ihren Gedanken berichten. Sie alle sind in der Integrations- und Antirassismusarbeit tätig, wollen nur aus dieser Rolle heraus reden, nicht als reine Privatpersonen. Sie alle berichten Ähnliches: Sie schildern, wie es ist, sich andauernd rechtfertigen zu müsse





