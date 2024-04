Keine Neuer, Kroos oder Mbappe: EM-Sammelbilder mit Legenden

Kein Manuel Neuer , kein Toni Kroos und auch kein Kylian Mbappe : Die Sammler der beliebten Fußball er-Klebebildchen müssen bei der EM auf einige prominente Kicker verzichten. Als 'Ersatz' für den einen oder anderen Star stehen sogenannte ' Legenden ' bereit. Das führt im deutschen EM-Aufgebot zu einer kuriosen Situation.

Weil der Hersteller Topps, der die Lizenz von Panini übernommen hatte, die Bildrechte an Profis wie Neuer, Kroos oder Florian Wirtz fehlen, wurden kurzerhand die Alt-Internationalen Oliver Kahn, Lothar Matthäus und Bastian Schweinsteiger 'eingewechselt'. Neben den Genannten fehlen im deutschen Kader auch feste Größen wie Antonio Rüdiger, Kai Havertz oder Jonathan Tah sowie Ersatztorwart Marc-Andre ter Stegen oder der Kroos-Partner im Mittelfeld, Robert Andric

Fußball EM Sammelbilder Legenden Manuel Neuer Toni Kroos Kylian Mbappe Oliver Kahn Lothar Matthäus Bastian Schweinsteiger

