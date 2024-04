Keine nachträgliche Strafe für Russell, Strategie war ein Griff ins Klo, Verstappen feiert dritten Suzuka-Sieg

Beim Re-Start kam es zu einer Berührung zwischen Ocon und Gasly. Nun verrät Teamchef Bruno Famin: 'Unser Rennen wurde durch den Schaden beeinträchtigt, den beide Autos beim zweiten stehenden Start durch einen Rennzwischenfall erlitten.' 'Beide Autos haben deutlich an Abtrieb verloren, was uns Leistung und Rundenzeit gekostet hat', so Famin, der aber klarstellt, dass die Pace auch davon abgesehen wieder einmal einfach nicht gut genug gewesen sei.

Auch Ocon gesteht: 'Es war unglücklich, dass wir einen Schaden erlitten haben. Aber ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied zum Gesamtbild des Rennens gemacht hat.' Gasly schildert den Zwischenfall so: 'Ich überholte den Haas, dann Esteban und kam dann neben Yuki . An diesem Punkt wurde ich bei einem unglücklichen Rennzwischenfall zwischen beide eingeklemmt

