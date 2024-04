Keine nachträgliche Strafe für Russell

Die Entscheidung ist da: George Russell bekommt keine nachträgliche Strafe . Hier zunächst einmal die komplette Begründung im Wortlaut, bevor wir gleich noch näher darauf eingehen:There are a number of matters that, based on the 'level of comfort' criteria used by1. That the driver of Car 63 did not “dive in” and was in control at the entry to Turn 16. 2.

That coming into Turn 16 Car 63’s front axle was in front of the mirrors of Car 81 hence according to the driving standards, Car 63 was entitled to “racing room” on Turn 16. 3. That Car 63 bounced off the inside kerb and then collided with Car 81 (based on photographic evidence tabled by Car 81).

Formel 1 George Russell Strafe Rennen

Fernando Alonso ist 'etwas überrascht' über die Strafe im Fall RussellFormel-1-Fahrer Fernando Alonso reagiert auf seine nachträgliche Bestrafung für den Zwischenfall mit George Russell und erkennt bei sich kein Fehlverhalten

'Potenziell gefährlich': So begründen die Kommissare die Strafe für AlonsoFernando Alonso bekommt für seine Aktion gegen George Russell eine Strafe von den Kommissaren: So lautet die Begründung im Wortlaut

