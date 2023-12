Keine Lust mehr auf Windows? Probieren Sie Linux-Laptops aus!

Keine Lust mehr auf Windows? Dann schauen Sie bei der quelloffenen Konkurrenz vorbei. Linux-Laptops sind zwar selten, aber eignen sich für Profis und normale Verbraucher gleichermaßen.lockt immer mehr Nutzer in seinen Bann. Und das hat gute Gründe: In den letzten Jahren hat sich die Bedienung und Installation vieler Distributionen (also verschiedener Varianten von Linux) so weit vereinfacht, dass es keine Fachkenntnisse mehr braucht, um einen Linux-PC in Betrieb zu nehmen.

Die meisten Distributionen sind kostenlos, laufen auch auf alten Systemen und wer möchte und kann, schraubt an jeder noch so kleinen Systemeinstellung nach Herzenslust herum. Nachteil Linux: Microsoft-Programme wie Word und Excel funktionieren nicht. Und einen weiteren Haken gibt es: Nicht jeder Laptop läuft immer sofort ohne Murren mit Ubuntu, Mint oder Pop!OS. Es kann passieren, dass Grafikkarte, Sound oder Wifi nicht sachgemäß arbeiten. Mir nichts dir nichts von der Platte zu schmeißen und Linux auf sie zu werfen, sollten Sie also nicht mache





sternde » / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das Geheimnis der LustCamille Delaunay wird von ihrer früheren Kollegin Chloé um Hilfe gebeten. Es geht um die Aufklärung eines Sexualmordes. Chloés Vater könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Herkunft: ZDF - 🏆 57. / 62 Weiterlesen »

Keine Ausnahme für nationale Sicherheit: EU einigt sich auf Media Freedom ActAm Freitag verhandelten Kommission, Parlament und die Mitgliedstaaten der EU im sogenannten Trilog über den European Media Freedom Act (EMFA). Eine generelle Ausnahme für nationale Sicherheit wird es nicht geben.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Keine Geschenke an Weihnachten: Ist das für Paare der Anfang vom Ende?Unsere Autorin findet: Auf Geizhals-Partner kann man gut verzichten! Doch unser Autor sieht das etwas anders. Was denkt ihr?

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Keine Feier für Masha Gessen: Bremer Hannah-Arendt-Preis 2023Das Bremer Rathaus hat den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken an die Publizistin Masha Gessen verliehen. Aufgrund ihrer umstrittenen Äußerungen zum Krieg in Gaza wurde die geplante Feier jedoch abgesagt. Die Preisverleihung findet nun in einem improvisierten Rahmen ohne Beteiligung der Preisgeber statt.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

„Das ist keine Todesgruppe“: Glück für Nagelsmann und Deutschland bei der EM-AuslosungErstmal kein Länderspiel, aber Bundestrainer Julian Nagelsmann hat dennoch in den nächsten Wochen wichtige Termine.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Bundesgesundheitsminister Lauterbach empfiehlt: Keine Weihnachtsfeiern drinnen!Die erste Adventszeit ohne Corona-Schutzvorgaben - aber nicht ohne Gesundheitsalarm von Karl Lauterbach.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »