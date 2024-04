Keine Informationen für die heutigen Payrolls

Am Mittwoch bin ich an dieser Stelle auf das Verhältnis zwischen ADP-Umfrage und den US-Payrolls eingegangen und kam zu dem Schluss, dass einenahezu keine Informationen für die heutigen Payrolls enthält. Dementsprechend sollten wohl die Hoffnungen eher klein sein, dass die Überraschung nach oben vom Mittwoch uns heute auch automatisch eine Überraschung nach oben einbringt.Ursprünglich war geplant, dass dieser Titel Anfang dieses Jahres übernommen werden sollte. Allerdings haben die Kartellbehörden dem einen Riegel vorgeschoben. Dies führte zu einem deutlichen Kursrückgang der Aktie.Was bewegt die globalen Finanzmärkte? Welche Unternehmens- und Wirtschaftstermine stehen in der kommenden Handelswoche auf der Agenda? Und wie ist eigentlich die Großwetterlage an den Börsen? Mit unseren"Märkte im Fokus"-Webinaren starten Sie kompakt informiert in die Handelswoche - immer Montagmorgen um kurz nach 9 Uhr