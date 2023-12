Keine Feier für Masha Gessen: Bremer Hannah-Arendt-Preis 2023

Das Bremer Rathaus hat den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken an die Publizistin Masha Gessen verliehen. Aufgrund ihrer umstrittenen Äußerungen zum Krieg in Gaza wurde die geplante Feier jedoch abgesagt. Die Preisverleihung findet nun in einem improvisierten Rahmen ohne Beteiligung der Preisgeber statt.





