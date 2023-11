Kein Spiel seit 1994! Eagles entlassen Ex-Erstrundenpick Es ist die überraschendste NFL-Transaction. Die Eagles haben einen Spieler entlassen, von dem nur wenige wussten, dass er noch zum Team gehörte. So verkündete Philly die Entlassung von Bernard Williams, ein Ex-Erstrundenpick, der zuletzt 1994 für die Franchise spielte. Die Eagles besaßen immer noch die Rechte an dem Offensive Tackle ,.....

der nur eine Saison für Philly gespielt hatte, bevor er 1995 wegen Marihuanabesitzes für sechs Spiele gesperrt wurde. Später wurde er erneut positiv getestet und für den Rest der Saison aus dem Verkehr gezogen. Williams entschloss sich aber nie dazu, seine Wiederzulassung zu beantragen, so dass er technisch gesehen bis jetzt von der NFL suspendiert war.Williams wurde in all den Jahren weder vom Team bezahlt, noch wurden ihm Spielzeiten gutgeschrieben. Er stand lediglich auf einer Suspendierungsliste, weshalb er bis zur aktuellen Saison Teil der Eagles war. Übrigens: 2000 gab er sein Comeback, spielte daraufhin in der CFL, XFL und AF





