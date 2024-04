Kein Speedway-Grand-Prix in den USA 2014

Einen Speedway -Grand-Prix in den USA sehen wir auch 2014 nicht. In City of Industry in Kalifornien gibt es diesen Winter erneut nur ein Einladungsrennen .Im Dezember 2012 gab es im «Industry Hills Expo Center» in City of Industry, einem Vorort von Los Angeles in Kalifornien , das erste Speedway - Einladungsrennen . «Der Speedway - Sport erlebt in den USA gerade seine Wiedergeburt», sagte Rennstreckenchef Kelly Inman damals. «Dieses Rennen ist für den Sport bei uns extrem wichtig.

» Da es eine enge Zusammenarbeit mit Sponsor Monster Energy gibt, gingen damals viele Insider davon aus, dass das Rennen ein Vorspiel für den kommenden US-Grand-Prix ist – in einem größeren Stadion, versteht sich. Doch eben jener fehlt auch 2014 im jüngst veröffentlichten Kalender. «Das Interesse ist da, die Voraussetzungen müssen aber stimmen», ist bei WM-Vermarkter BSI zum US-Grand-Prix zu hören. Am 28. Dezember 2013 sehen wir in City of Industry die zweite Ausgabe des Indoor-Rennens auf der 200 Meter kurzen Bah

Speedway Grand Prix USA Einladungsrennen Kalifornien

