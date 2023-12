Kein Sieger im Hamburger Derby: Trotz 2:0-Führung musste sich Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli mit einem 2:2 gegen den HSV zufrieden geben. Durch das 2:2 (0:2) im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga rettete das Team von Trainer Tim Walter in der 110. Auflage der Stadtmeisterschaft immerhin einen Punkt und vermied einen Rückschlag im Aufstiegskampf. Der weiter ungeschlagene Kiezklub liegt damit weiterhin drei Punkte vor dem HSV. St. Pauli dominierte vor 29.

153 Zuschauer*innen im ausverkauften Millerntorstadion von Beginn an. Jacksons Irvines Führungstreffer aus zwölf Metern nach einem Eckball fiel folgerichtig als Ergebnis einer stürmischen Anfangsphase der Gastgeber (15.). Was dann kam, dürfte sich in jedem Jahresrückblick wiederfinden: Nach riskantem Zuspiel von HSV-Verteidiger Guilherme Ramos hämmerte sich Heuer Fernandes den Ball aus kurzer Distanz mit voller Wucht selbst unter die Latte (27.





