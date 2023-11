Kein klares Bekenntnis zu Svensson

, dem zehnten sieglosen Spiel in Serie. Ein klares Bekenntnis zum Trainer vermied der Sportdirektor am Mittwochabend explizit:"Bo sitzt am Samstag gegen Leipzig auf der Bank, wenn wir diese Analyse in die richtige Richtung bringen. Sie können von mir jetzt nicht verlangen, dass ich ja oder nein sage."Svensson, seit Januar 2021 im Amt, gelingt es derzeit nicht, die Mainzer Talfahrt zu stoppen. In Berlin verpufften seine fünf Startwechsel, offensiv gelang kaum etwas.

Der FSV reagierte"mit Unverständnis" und der Ankündigung einer juristischen Prüfung."Das wird jetzt auf Vorstandsebene besprochen", berichtete Schmidt am Abend."Wir werden in den nächsten ein, zwei Tagen ein Statement abgeben. Wir stecken die Köpfe zusammen und werden so schnell wie möglich mit einer Lösung kommen." Aktuell erscheint es schwer vorstellbar, dass El Ghazi das Mainzer Trikot noch einmal trägt.

