Kein klarer Ausstieg aus fossilen Energien auf Weltklimakonferenz

Die Weltklimakonferenz hat ein Ende gefunden - allerdings ohne klaren Ausstieg aus der fossilen Energie. Für ein historisches Ende hat es nicht gereicht, die deutsche Außenministerin ist dennoch zufrieden. Eine Bilanz, welche Forderungen der EU und Deutschland es in die Abschlusserklärung der COP28 geschafft haben. Es ist kein historischer Paukenschlag, der zum Abschluss der Weltklimakonferenz aus Dubai ertönt.

Nach zwei Wochen zäher Verhandlungen haben sich die 197 Staaten auf eine „Abkehr der fossilen Energien“ geeinigt. Für 130 Staaten, die sich einen klaren Ausstieg aus den fossilen Energien gewünscht hatten, dürfte das Ergebnis dennoch ein halber Sieg sein. Denn: Der bisherige Entwurf des Energiepakets sorgte Anfang der Woche für große Empörung. Die EU ging auf die Barrikaden gegen eine Version, die „wie von der fossilen Lobby diktiert“ wirkte, wie Beobachter kritisierten. Nun liegt die überarbeitete Version vor: Die Richtung ist klar, aber für einen verbindlichen Ausstieg aus fossilen Energien hat es in Dubai nicht gereich





focusonline » / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Baerbock sieht große Chance für Ausstieg aus fossilen EnergienAnnalena Baerbock ist optimistisch, dass am Ende der Weltklimakonferenz in Dubai alle Staaten von einem Ausstieg aus fossilen Energien überzeugt werden können.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Die Schüsse, die die Welt veränderten: 60 Jahre nach dem Kennedy-MordAm 22. November 1963 fielen Schüsse, die die Welt veränderten. John F. Kennedy wurde bei einer Fahrt durch Dallas ermordet. Laut Historikern hat die heutige Spaltung der USA viel mit dem Kennedy-Mord zu tun.

Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »

Wuppertal Institut bei WeltklimakonferenzAm Donnerstag beginnt in Dubai die Weltklimakonferenz COP28. Auch Wissenschaftler des Wupperinst nehmen teil. Institutspräsident fischedick hofft auf gute Signale. 'Ganz wichtig ist, dass man auch positive Dinge vereinbart.' 🔗

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Erneuerbare Energien in deutschen GemeindenImmer mehr Gemeinden in Deutschland nutzen erneuerbare Energien wie Biogas, Windkraft und Sonnenlicht. Ein Milchbauer in Bollewick betreibt eine Biogasanlage, die Energie, Strom und Wärme für das Dorf liefert.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

CDU und SPD wollen mehr Videoüberwachung und StaatstrojanerDie CDU will in Hessen mit der SPD regieren. In einem Eckpunktepapier skizziert die künftige Große Koalition ihre Prioritäten: mehr Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen und mehr Daten für Palantirs HessenData.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »