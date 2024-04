Kein Herz für Schlager ? Voller Vorfreude wendet sich Beatrice Egli vor wenigen Tagen an ihre Fans: Die neue Ausgabe der „ Beatrice Egli Show“ stehe bevor. Viele hochkarätige Stars seien zu Gast. Doch in der ARD laufen wird die Schlager show nicht. „ Beatrice Egli Show“: ARD zeigt neue Ausgabe nicht im TV Bittere Nachricht für alle Schlager -Fans: Die neue Ausgabe der „ Beatrice Egli Show“ wird nicht in der ARD zu sehen sein.

Beatrice Egli selbst verkündete auf ihrer Instagram-Seite, dass die neue Show am Samstag, 6. April 2024, nur in den Dritten Programmen von SWR, MDR und NDR zu sehen sein wird. Wer in der Ankündigung der Schlagerqueen nach dem ARD-Hauptsender Ausschau hält, wird nicht fündig. Lediglich in der ARD-Mediathek soll die Show zusätzlich übertragen werden.Lese-Tipp: „Dieter hat mich angerufen!' DSDS-Neu-Jurorin Beatrice Egli freut sich aufs „Nachhausekommen“Promis, Skandale und der heißeste Gossip – auf RTL.de bist du immer ganz nah dran an unseren Star

Beatrice Egli Schlager ARD Show

