Kein Ducati-Pilot auf dem Podest beim vierten Event der Superbike-WM 2021

Beim vierten Event der Superbike-WM 2021 schaffte es zum ersten Mal in diesem Jahr kein Ducati-Pilot aufs Podest. Chaz Davies, Michael Rinaldi und Scott Redding sagen, sie wären ins Hintertreffen geraten.Der vierte Platz von Scott Redding im zweiten Hauptrennen markiert die Bestleistung von Ducati in Donington Park.

In Misano hatte Werksfahrer Michael Ruben Rinaldi noch die Ränge 1, 1 und 2 erobert, in England sahen wir in keinem Rennen einen Ducati-Fahrer auf dem Podium – diese Plätze machten Yamaha, Kawasaki und BMW unter sich aus. «Bei solchen Ergebnissen braucht niemand mit dem Finger auf die Fahrer zeigen», hielt Chaz Davies im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Wir müssen uns zusammensetzen und über die Probleme reden.» «Ducati konnte sich immer auf den Speed auf den Geraden verlassen und damit die mangelnde Agilität wettmachen», verdeutlichte Redding. «Jetzt haben die anderen nachgelegt und wir haben keinen Vorteil meh

