Kawasaki zittert: «Bautista wird überall stark sein»

In der Superbike-Klasse gingen die Rennen zwar über die volle Distanz von 22 Runden (97,79 km), zahlreiche Piloten hatten aber mit Blasenbildung auf ihrem Hinterreifen zu kämpfen. Weltmeister Jonathan Rea aus dem Kawasaki-Werksteam klagte: «Phillip Island ist immer wieder bizarr. Wenn man sich die Rundenzeiten in der Superpole anschaut, schöpfen wir unsere Möglichkeiten gefühlt nur zu 60 Prozent aus. Die Reifen werden extrem beansprucht.

Ganz anders Alvaro Bautista. Der Spanier hatte mit der neuen Ducati Panigale V4R in allen drei Rennen den höchsten Topspeed von 314 km/h und gewann jeweils überlegen. Lauf 1 mit 14,983 sec Vorsprung, das Sprintrennen über zehn Runden 1,176 sec und den zweiten Lauf 12,195 sec vor dem jeweils Zweiten Rea.

«Bautista hat so viele Vorteile in der Beschleunigung, alleine zwei Zehntelsekunden holte er auf der Geraden», analysierte Marcel Duinker, der Crew-Chief von Leon Haslam im Kawasaki-Werksteam. «Es gibt mehrere Stellen, an denen beschleunigt wird. Er hatte vier Zehntelsekunden durch die Beschleunigung und den hohen Topspeed in der Tasche.»

Hinzu kommt, dass es der Dreifach-Sieger wie kein anderer verstand, das Maximum aus den Reifen zu holen, ohne sie auf der mörderischen Strecke zu zerstören. Duinker: «Als Bautista damals in der MotoGP-WM von Bridgestone auf Michelin wechselte, waren die Michelin-Reifen nicht auf dem gleichen Level. So hat er gelernt, wie er mit den Reifen haushalten kann. Das war einer der Schlüssel. Jetzt tat er das mit den Pirelli-Reifen.

