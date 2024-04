Kawasaki setzt auf kleine Updates für die Superbike-WM 2021

Obwohl die Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea und Alex Lowes ein neues Bike für die kommende Superbike-WM-Saison bekommen, bleibt der japanische Hersteller seinem bisherigen Konzept treu.Jonathan Rea und Alex Lowes beginnen in dieser Woche ihre Vorsaison für die Superbike-WM 2021. Die beiden Kawasaki-Werksfahrer starten im spanischen Jerez am Dienstag und Mittwoch ihr Testprogramm, von der neuen ZX-10RR kommen aber noch nicht alle Teile zum Einsatz.

Im Gegensatz zu den Konkurrenten Ducati, Honda und BMW geht die erfolgsverwöhnte Kawasaki-Truppe nicht so radikal ans Werk, verhältnismäßig kleine Updates sollen die Superbike-Vorherrschaft sichern. Die technische Revolution bleibt aus. Leistungsmäßig hat sich das Serienmotorrad kaum verändert, lediglich die Leistungskurve wurde bei der neuen Ninja etwas erhöht. Statt wie bisher bei 13.500/min entwickelt das Modell seine Spitzenleistung von 201 PS nun bei 14.000/mi

