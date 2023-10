Kaufland tauscht wertlose NFTs gegen Einkaufsgutscheine

Nach dem großen Hype um Kryptowährungen und NFTs sind letztere vielfach im Wert deutlich gesunken, und können ihren Käufern heute kaum noch Geld einbringen. Was also tun mit einem solchen wertlosen Token? Die unerwartete Antwort lautet: Es zu Kaufland bringen und dort gegen frisches Obst und Gemüse eintauschen. Das ist zumindest der Zweck einer Aktion der Supermarktkette.Falls es euch immer noch ein Rätsel ist, wie Bitcoin und Co.

Wer selbst teilnehmen will, muss sein NFT über die Browser-Erweiterung MetaMask einreichen. Dabei gilt: Jeder Teilnehmer kann nur einen Gutschein bekommen, auch wenn er mehrere Tokens eintauscht.

Das ist Tracking: Über auf deinem Gerät gespeicherte Informationen (beispielsweise Cookies) können wir und unsere Partner Anzeigen und Inhalte auf Basis deines Nutzungsprofils personalisieren und/oder die Performance von Anzeigen und Inhalte messen. Aus diesen Daten leiten wir Erkenntnisse über Nutzungsverhalten und Vorlieben ab, um Inhalte und Anzeigen zu optimieren. headtopics.com

Weiterlesen:

GameStar_de »

Kaufland tauscht wertlose NFTs gegen EinkaufsgutscheineEgal, wie viel sie mal gekostet haben. Die Supermarktkette Kaufland tauscht NFTs gegen einen 10-Euro-Gutschein. Weiterlesen ⮕

Kaufland senkt dauerhaft Preise für mehr als 100 Wurst-Artikel der Eigenmarke K-ClassicNeckarsulm (ots) - Bei Kaufland geht es jetzt um die Wurst. Denn zum 26. Oktober senkt der Einzelhändler die Verkaufspreise von mehr als 100 Wurst-Artikeln der Eigenmarke K-Classic. Grund hierfür sind Weiterlesen ⮕

Tarifkonflikt: Streik bei Ikea, Kaufland und Primark im Saarland angekündigt​Verdi ruft abermals die Beschäftigten im Einzelhandel im Saarland und Rheinland-Pfalz zum Streik auf. In neun Betrieben müssen saarländischen Kundinnen und Kunden mit den Auswirkungen des Arbeitskampfs rechnen. Weiterlesen ⮕

Marktkauf, Kaufland, Ikea und Co: Mehrtägige Warnstreiks in OWLIn den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des NRW-Einzel- und Großhandels gibt es weiter keine Einigung. Verdi ruft deshalb zu neuen Warnstreiks auf. Weiterlesen ⮕

Supermarkt: Lidl und Kaufland reagieren nach Preissturz bei AldiLangsam aber sicher gehen die Preise wieder runter. Weiterlesen ⮕

Kein Scherz: Wer im NFT-Hype Geld verloren hat, kann sich ausgerechnet bei Kaufland entschädigen lassenViele der sogenannten NFTs sind nach dem Einbruch bei Kryptowährungen kaum noch etwas wert. Kaufland erlaubt sich jetzt deshalb einen kleinen Spaß. Weiterlesen ⮕