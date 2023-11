Katze nach langer Wanderung wiedergefunden

Die Katze von Hildegard Holtschneider ist in Frankreich entlaufen und wurde jetzt durch einen Zufall wieder gefunden – in Braunschweig. Am Wochenende gab es endlich ein Wiedersehen. Katze Lisi hatte ihre lange Wanderung in Versailles begonnen.Hildegard Holtschneider (l.) wartete am Düsseldorfer Hauptbahnhof gespannt auf die Übergabe. Luka aus Braunschweig hatte die Katze gefunden und beim Tierarzt den Chip auslesen lassen.Auf Gleis 15 tummeln sich am Samstag, 11.11.

, kostümierte Karnevalsfreudige, die auf ihre Züge in Richtung Köln und Koblenz warten. Inmitten der Menschenmenge steht Hildegard Holtschneider mit ihrem weißen Malteser; Henry. Beide sind nicht zum Karneval feiern am Hauptbahnhof, sondern wegen Holtschneiders lang vermisster Katze, Lisi, die sie nun wiedersehen würde.Die 74-Jährige ist im Juni von Süd-West-Frankreich nach Düsseldorf Kaiserswerth gezogen und hat ihre Katze seitdem nicht mehr gesehe

:

