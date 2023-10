Katie Price' Tochter Princess (16) feiert Siebenmonatiges

Auf"Alles Gute zum Siebenmonatigen, meine Liebe", schreibt Princess zu einem Foto, auf dem sie neben ihrem Freund steht.

Schon vor Kurzem hatte die Blondine ein seltenes Beziehungsupdate gegeben: Auf Nachfrage eines Fans schwärmte sie davon, dass ihre Beziehung derzeit richtig gut läuft. Anders als der Großteil ihrer berühmten Familie möchte Princess eigentlich später nicht im Rampenlicht stehen. Sie möchte viel lieber weiterhin ihre Kosmetikkarriere fortführen., gab sie im Interview mitPeter Andre mit seiner Familie im Dezember 2022

Becker-Tochter Anna Ermakova erlebt böse Überraschung auf dem roten TeppichAnna Ermakova hat mit ihren Fans Eindrücke von den Blue Panther Awards geteilt. Dort kam es zu einer unangenehmen Situation. Das Model zeigt sich fassungslos. Weiterlesen ⮕

VW will 2.000 Stellen bei Software-Tochter Cariad streichenDJ VW will 2.000 Stellen bei Software-Tochter Cariad streichen - Magazin FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobilkonzern Volkswagen will einem Medienbericht zufolge bei seiner Software-Tochter Cariad Weiterlesen ⮕

GM-Tochter Cruise stoppt fahrerlose RobotaxisNach mehreren Unfällen und einem Verbot in Kalifornien will das US-Start-up Cruise den Betrieb fahrerloser Autos vorerst komplett einstellen. Weiterlesen ⮕

Mutter spricht über den Vorfall ihrer Tochter und ihre Wünsche an Behörden und PassantenMarie (13, Name geändert) aus Neubrandenburg wurde Opfer einer abscheulichen Tat, die im Internet geteilt wurde. Ihre Mutter teilt nun mit, wie es ihrer Tochter geht und welche Unterstützung sie von Behörden und Passanten erwartet. Weiterlesen ⮕

DAS sagt Bushidos Tochter in der Schule, wenn sie gefragt wird, was ihr Papa beruflich machtBushido unter Druck Weiterlesen ⮕

Uma Thurman und Maya Hawke: Mutter-Tochter-Duo tritt im Partnerlook aufMaya Hawke und ihre berühmte Mutter Uma Thurman sind im Partnerlook unterwegs. Auf einer Gala in New York sorgten sie damit für Aufsehen. Weiterlesen ⮕