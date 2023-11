Katastrophale Lage im Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen

Die Lage im Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen ist katastrophal. Das Krankenhaus ist mittlerweile eine Todeszone und sowohl Patienten als auch medizinisches Personal sind verzweifelt. Ein Team der Vereinten Nationen unter Leitung der WHO hat das Krankenhaus besucht, um die Lage vor Ort zu beurteilen und eine Evakuierung zu planen. Die israelische Armee sucht auf dem Gelände des Krankenhauses nach der Hamas-Einsatzzentrale.

Die Situation ist unübersichtlich und Angaben lassen sich schwer überprüfen





🏆 117. derspiegel » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israelische Armee greift Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen anDie israelische Armee hat das Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen angegriffen und einen bestimmten Bereich des Krankenhauses zerstört. Die Behörden im Gazastreifen wurden vor dem Angriff gewarnt. Die Gesundheitsbehörde macht die israelischen Truppen und US-Präsident Joe Biden verantwortlich.

Herkunft: derspiegel - 🏆 117. / 20,16 Weiterlesen »

Luftangriffe zerstören Straßen zum Schifa-Krankenhaus in Gaza-StadtBei den israelischen Luftangriffen wurden Straßen zum Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zerstört. Palästinenser haben dort Schutz gesucht, doch es wird immer schwieriger, das Krankenhaus zu erreichen. Die israelischen Angriffe der letzten zwei Tage waren die heftigsten seit Beginn des Kriegs.

Herkunft: rponline - 🏆 117. / 20,16 Weiterlesen »

Tausende Menschen suchen Schutz im Schifa-Krankenhaus in GazaLaut Medienberichten halten sich Zehntausende Menschen im Schifa-Krankenhaus in Gaza auf. Neben Verletzten suchen vor allem Menschen Schutz in der Klinik und um sie herum. Israelische Luftangriffe haben die Straßen zur Klinik zerstört, was den Zugang erschwert. Die Hamas soll Menschen als 'menschliche Schutzschilde' in der Nähe des Krankenhauses konzentriert haben. Das Al-Kuds-Krankenhaus wurde zur Evakuierung aufgefordert, da es bombardiert werden soll.

Herkunft: ntvde - 🏆 117. / 20,16 Weiterlesen »

Terror-Stützpunkt der Hamas?: Was Israel mit dem Schifa-Krankenhaus planen könnteBereits seit einigen Jahren steht das größte Krankenhaus im Gazastreifen in Verdacht, ein wichtiger Standort der Hamas zu sein. Israel betont, dass die Terrororganisation von dort Raketenabschüsse befiehlt. Die Klinikleitung bestreitet das. Die Situation ist komplex - auch völkerrechtlich.

Herkunft: ntvde - 🏆 117. / 20,16 Weiterlesen »

WHO: Noch mehr als 2000 Menschen im Schifa-KrankenhausGAZA (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation hat erneut 'entsetzliche Zustände' im größten Krankenhaus im Gazastreifen beklagt. Es befänden sich mehr als 2000 Menschen in der Schifa-Klinik, darunter

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 117. / 20,16 Weiterlesen »

Arzt in Gaza: Schifa-Krankenhaus nicht mehr im BetriebInfolge des israelischen Beschusses ist im Gaza-Streifen offenbar nur noch ein einziges Krankenhaus in Betrieb. Die größte Klinik hat demnach ihren Betrieb eingestellt, Personal ist kaum noch vor Ort.

Herkunft: nwnews - 🏆 117. / 20,16 Weiterlesen »