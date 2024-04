Karlsruher SC verkürzt Rückstand auf Top 3 in der 2. Fußball-Bundesliga

Der Karlsruher SC hat mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli den Rückstand auf die Top 3 in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst verkürzen können. Nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg am Samstagabend (06.04.2024) liegt der KSC sechs Punkte hinter dem Hamburger SV, der auf Rang drei liegt. Fortuna Düsseldorf kann am Sonntag mit einem Sieg gegen Eintracht Braunschweig den alten Rückstand von sieben Zählern wiederherstellen.

Erster gegen Dritter der Rückrundentabelle - in der Partie zwischen dem Karlsruher SC und FC St. Pauli steckte am Samstagabend (06.04.2024) jede Menge Topspiel. Doch aufgrund der schwächeren Hinserie ging es für den KSC schon um die letzte Chance, noch ins Rennen um Platz drei einzugreifen, während St. Pauli den Vorsprung auf Rang drei wieder auf mindestens elf Punkte stellen konnte und so bei noch sechs ausstehenden Spielen schon fast den Aufstieg sicher hätte

