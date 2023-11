Karlsruher SC - SC Paderborn 07 : | 12. Spieltag

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STERNDE: Streit beim Karlsruher SC: Supporters und Vizepräsident vereinbaren AustauschIm Streit der Vereinsgremien beim Karlsruher SC hat der Fan-Dachverband 'Supporters' ein baldiges Gespräch mit Vizepräsident Martin Müller angekündigt. Müller selbst bestätigte die Vereinbarung.

NTVDE: Baden-Württemberg: Streit beim Karlsruher SC: Baldiges Gespräch mit Fans?Der Streit der Vereinsgremien beim Karlsruher SC läuft seit Langem. Nun soll es einen Austausch zwischen den 'Supporters' und Vizepräsident Müller geben.

RPONLINE: Erneute Prozessaufnahme: Korrekte Entscheidung der Karlsruher RichterNiemand darf wegen desselben Verbrechens zweimal vor Gericht gestellt werden. Das gilt auch bei eindeutigen nachträglichen Indizien. Für die Angehörigen eines Opfers ist das kaum zu verstehen.

CITYREPORT: Pokalspiel zwischen 1. FC Saarbrücken und Karlsruher SCEtwa 15.000 Fußballfans sahen das Pokalspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem Karlsruher SC im ausverkauften Ludwigsparkstadion. Die Polizei sorgte für Sicherheit und es kam zu Störungen im Berufsverkehr.

RPONLINE: Karlsruher Richter kippen Gesetz um erneute ProzessaufnahmeNiemand darf wegen desselben Verbrechens zweimal vor Gericht gestellt werden. Das gilt auch bei eindeutigen nachträglichen Indizien. Für die Angehörigen eines Opfers ist das kaum zu verstehen.

