Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli hat in Unterzahl seine dritte Saisonniederlage kassiert und die Situation an der Spitze unfreiwillig wieder spannender gemacht. Die glücklosen Hamburger unterlagen im Abendspiel überraschend mit 1:2 (1:1) beim Karlsruher SC. Durch das 4:0 des Zweiten Holstein Kiel in Nürnberg am Nachmittag beträgt der Abstand beider Nordclubs nur noch zwei Punkte. Vor 33.000 Zuschauern im ausverkauften BBBank Wildpark erzielten Marcel Franke (2. Minute) und Paul Nebel (69.

) die Treffer für die Gastgeber, St. Paulis Jackson Irvine (37.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Gäste-Abwehrspieler Hauke Wahl kassierte die Gelb-Rote-Karte (77.

Karlsruher SC FC St. Pauli Heimsieg Spitzenreiter Zweitliga-Tabellenführer

