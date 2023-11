Karlsruhe entscheidet über Haushaltstricks zur Umgehung der Schuldenbremse

Schon die Terminsetzung war ungewöhnlich. Eine höchstrichterliche Entscheidung zur Haushaltspolitik, mitten in der Schlussphase der Beratungen für den Etat des kommenden Jahres. Und doch dürften in Berlin nur die wenigsten mit einer solchen Klatsche gerechnet haben. Das, den die Ampel Anfang vergangenen Jahres beschlossen hatte. Das Urteil stellt die Koalition vor große Probleme.

Zudem liest es sich, wenn auch in schnödem Juristendeutsch formuliert, wie eine Abrechnung mit Haushaltstricks zur Umgehung der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse. Aber der Reihe nach. Die Karlsruher Entscheidung bezieht sich auf den zweiten Nachtragshaushalt für das Jahr 2021. Es geht um Schuldenoptionen, mit denen der Bund die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise abgefedert hat. Davon wurden 60 Milliarden Euro nicht abgerufen – und die wollte die Ampel in den Klimafonds des Bundes stecken. Schnell kamen Zweifel auf, ob solche Coronakredite auf diese Weise umgewidmet werden können – an der Schuldenbremse vorbe

TAGESSPİEGEL: Schuldenbremse: Bund stockt Haushalt 2021 um 60 Milliarden Euro aufEs geht um die Wirksamkeit der Schuldenbremse , sagte die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats, Doris König, bei der Verkündung. Der Bund hat den Haushalt 2021 nachträglich in Form einer Kreditermächtigung um 60 Milliarden Euro aufgestockt.

DERSPİEGEL: Wegen Urteil des Verfassungsgerichts: Ökonomen bringen Reform der Schuldenbremse ins SpielCoronagelder dürfen laut einem Urteil nicht für Klimaprojekte verwendet werden. Ökonomen fordern eine neue Haushaltspolitik , die FDP spöttelt – und die Grünen überlegen, wie sie den Klimaschutz finanzieren können.

NTVDE: Karlsruhe entscheidet über Umschichtung von Corona-Mitteln in den Klimaschutz-FondsDas Bundesverfassungsgericht wird über die Rechtmäßigkeit der Umschichtung von Corona-Mitteln in den Klimaschutz-Fonds entscheiden. Ein negatives Urteil könnte zu politischen Spannungen in der Ampel-Koalition führen.

ZDFHEUTE: Ampel darf Corona-Kredite nicht umschichten Karlsruhe beanstandet den umstrittenen Ampel- Nachtragshaushalt von 2021. Demnach hätten nicht benötigte Kredite zur Bewältigung der Corona-Krise nicht umgewidmet werden dürfen.

NWNEWS: Verfassungsgericht kippt zweiten Nachtragshaushalt 2021Wegen Verstoßes gegen Ausnahmen bei der Schuldenbremse hat d. Bundesverfassungsgericht den zweiten Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig und nichtig erklärt.Der Umfang des'Klima- und Transformationsfonds' schrumpft um 60 Mrd. Euro. Bundesregierung

AZ_AUGSBURG: Verfassungsrichter bescheren der Ampel ein Milliarden-ProblemDas Bundesverfassungsgericht legt die Schuldenbremse eng aus und kassiert einen Buchungstrick der Ampelkoalitionäre ein. Plötzlich fehlen 60 Milliarden. Zentrale Projekte wackeln.

