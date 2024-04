Karlsberg Brauerei leitet vorzeitige Refinanzierung der Anleihe ein

Das Getränkeunternehmen Karlsberg hat die vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2020/25 eingeleitet. Die Karlsberg Brauerei mit Sitz in Homburg bietet in Kürze eine neue Unternehmensanleihe zur Zeichnung an.

Das öffentliche Angebot startet am 11. April und endet am 25. April um 12 Uhr MESZ. Die vor vier Jahren ausgegebene Anleihe hat ein Volumen von 50 Mill. Euro und wird mit 4,25% pro Jahr verzinst. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis Mai 2029.

