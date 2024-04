Karim Adeyemi beschwert sich über fehlende Elfmeter

Karim Adeyemi wusste auch nicht mehr, was er noch tun sollte. Schon wieder hatte er keinen Elfmeter bekommen, dabei war es aus seiner Sicht wieder so eindeutig gewesen: Der Stürmer von Borussia Dortmund verzweifelt langsam an den Schiedsrichter n. 'In einer Schublade bin ich auf jeden Fall', klagte der 22-Jährige nach dem 0:1 (0:0) gegen den VfB Stuttgart. Er war in der 5.

Minute gegen Maximilian Mittelstädt in den Strafraum gezogen und während eines Kontaktes zu Boden gegangen, den er mehr oder weniger gesucht hatte. 'Es gab einen Kontakt, den habe ich klar am Knie gespürt. Deshalb bin ich da auch gefallen. Das war für mich schon ein Elfmeter. Der Schiri meinte aber, es war zu wenig', sagte Adeyemi. Andere sahen das anders - zum Beispiel VfB-Trainer Sebastian Hoeneß und der frühere Schiedsrichter Manuel Gräfe, der bei X von einer 'Flugeinlage' schrie

