Kaputtes Ohrpolster beim Corsair Headset - Ersatzmöglichkeiten?

Guten Morgen! Also ich habe ein kaputtes Ohrpolster bei meinem Corsair Headset. Das ist total aufgeplatzt, innen eingerissen oder so. Kann man noch benutzen, sieht aber sehr kaputt aus.

Die Ohrpolster sind original von Corsair nicht lieferbar: Dieser Artikel ist derzeit auf Lieferrückstand, Versand erwartet 07/02/2024 - 07/05/2024 Also meine Frage: Gibt's die auch woanders? Bei Amazon gibt's Ersatz von Fremdherstellern, allerdings hab ich auch bei YouTube und in den Rezensionen gelesen, dass die das Klangbild (nicht unbedingt zum Positiven) verändern. Frag mich was ich jetzt tun soll. Ich find das Headset zum Zocken okay, bei Musik stinkt es ziemlich ab in Vergleich zu meinen Sennheiser HD 660S an einer Soundblaster AE-7. Außerdem habe ich noch ein Sennheiser GSP600 mit neuen Ohrpolstern. Das klingt sogar besser als das Corsair, ist aber nicht wireless. Zwischen dem Corsair und Sennheiser Headset bestehen Unterschiede bei der Mikrofonabstimmun

