Kapitän Marco Friedl kritisiert Teamkollegen nach Niederlage

Kapitän Marco Friedl ist nach seiner Verletzung wieder zurück im Team von Ole Werner. Dort will der Verteidiger wieder vorangehen – mahnt aber auch ganz klar in Richtung Teamkollegen.Marco Friedl wechselte 2018 von den Bayern erst leihweise und 2019 dann fest zu Werder Bremen. Seitdem bestritt er 163 Partien für Grün-Weiß..

Wochenlang hatte den 26-Jährigen ein Riss des Syndesmosebandes außer Gefecht gesetzt – wie sehr der Kapitän fehlte, zeigte sich auch an der Tatsache, dass Werder seither kein einziges Spiel mehr gewann. Die Krux: Auch bei Friedls Wiedereinstieg am Wochenende gegen Wolfsburg (0:2) wurde verloren – was den Innenverteidiger mächtig störte und zu einer verbalen Schelte veranlasste. So hatte er unter anderem geschimpft: „Wir schenken es zu sehr her, und das stinkt mir generell. Es nervt mich auch in der Mannschaft, dass wir das zu locker hinnehmen und sagen: ,Es geht ja nur darum, dass wir in der Liga bleibe

