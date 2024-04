Kanzler Scholz verteidigt Cannabis-Legalisierung in Deutschland während China-Besuch

Beim China-Besuch des Kanzler s dreht sich viel um Wirtschaft. Es geht aber auch um ganz andere Themen. An einer Uni in Shanghai wird der Kanzler unverhofft zum Drogen-Berater.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seinem Besuch in China die Cannabis-Legalisierung in Deutschland verteidigt. Ziel der seit 1. April geltenden Regelung sei es, den Cannabis-Konsum zu verringern statt zu vergrößern, indem man ihn aus einer Grauzone heraushole, sagte er an der Tongji Universität inauf die Frage eines Studenten, der ab September in Berlin studieren will und sich besorgt über den Cannabis-Konsum dort zeigte.

